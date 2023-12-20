Вот почему попугаи могут разговаривать как люди

У птиц голосовой аппарат совсем не такой, как у человека. Называется этот орган у них «сиринкс». Об этом говорит орнитолог из Корнуэльского университета Майя Томпсон.

Голосовой аппарат птиц находится в нижней части трахеи. Для создания звука птицы не пропускают воздух через голосовые связки, а управляют мышцами стенок сиринкса.