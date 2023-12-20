Вот почему попугаи могут разговаривать как люди

Вот почему попугаи могут разговаривать как людиОбъяснила эксперт по птицам
Птицы намного лучше, чем другие животные, имитируют человеческий голос. С чем это связано с научной точки зрения?
У птиц голосовой аппарат совсем не такой, как у человека. Называется этот орган у них «сиринкс». Об этом говорит орнитолог из Корнуэльского университета Майя Томпсон.
Голосовой аппарат птиц находится в нижней части трахеи. Для создания звука птицы не пропускают воздух через голосовые связки, а управляют мышцами стенок сиринкса.
У птицы звук идёт прямо из груди. Чтобы его улучшить, она вытягивает шею, открывает, а затем закрывает клюв. Но всё же управляется этот звук при помощи сиринкса.
Но при этом копировать человеческую речь может быть непросто. У нас есть очень сложные звуки типа взрывных согласных. Мы используем для их произнесения губы, а попугаи — «пищеводный голос», то есть некую трахейную отрыжку. Если говорить о гласных, то попугаи меняют эти звуки при помощи движений языка, широты раскрытия клюва.