Вот почему пожилым людям не стоит пить алкоголь

13:18, 18 февраля 2023
1 мин.
Вот почему пожилым людям не стоит пить алкогольЕсли не хочется болеть
Учёные из Университета Уэйк Форест выяснили, что употребление алкоголя может ускорять прогрессирование болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия.
Фото: Unsplash
Эксперимент на мышах показал, что даже умеренное количество алкоголя может ускорить гибель клеток головного мозга и увеличить количество амилоидных бляшек. Что интересно, резкий отказ от спиртного тоже увеличивает уровень бета-амилоида, белка, ключевого компонента амилоидных бляшек.
Известно также, что на это влияет и повышенный уровень сахара в крови.