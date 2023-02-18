Вот почему пожилым людям не стоит пить алкоголь

Эксперимент на мышах показал, что даже умеренное количество алкоголя может ускорить гибель клеток головного мозга и увеличить количество амилоидных бляшек. Что интересно, резкий отказ от спиртного тоже увеличивает уровень бета-амилоида, белка, ключевого компонента амилоидных бляшек.

Известно также, что на это влияет и повышенный уровень сахара в крови.