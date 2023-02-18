Наука и технологии
13:18, 18 февраля 2023
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Вот почему пожилым людям не стоит пить алкоголь

Если не хочется болеть

Учёные из Университета Уэйк Форест выяснили, что употребление алкоголя может ускорять прогрессирование болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия.

Вот почему пожилым людям не стоит пить алкоголь

Фото: Unsplash

Эксперимент на мышах показал, что даже умеренное количество алкоголя может ускорить гибель клеток головного мозга и увеличить количество амилоидных бляшек. Что интересно, резкий отказ от спиртного тоже увеличивает уровень бета-амилоида, белка, ключевого компонента амилоидных бляшек.

Известно также, что на это влияет и повышенный уровень сахара в крови.

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