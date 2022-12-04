Вот почему пожилым не стоит спать дольше 8 часов в день

Недавнее популяционное исследование пожилых людей в сельских районах Китая показало, что есть связь между чрезмерным сном или ранним отходом ко сну и повышенным риском развития деменции. Это касается мужчин и пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет.

Есть быть точнее, у людей, которые спали более восьми часов, вероятность развития деменции была на 69% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. Опасность также была в два раза выше для тех, кто ложился спать до 21:00, по сравнению с теми, кто засыпал после 22:00.