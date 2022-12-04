Наука и технологии
20:01, 04 декабря 2022
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Вот почему пожилым не стоит спать дольше 8 часов в день

Если они хотят быть здоровыми

Исследователи заявили, что пожилым не следует спать слишком долго. Это может стать фактором развития деменции, или старческого слабоумия.

Вот почему пожилым не стоит спать дольше 8 часов в день

Фото: Pixabay

Недавнее популяционное исследование пожилых людей в сельских районах Китая показало, что есть связь между чрезмерным сном или ранним отходом ко сну и повышенным риском развития деменции. Это касается мужчин и пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет.

Есть быть точнее, у людей, которые спали более восьми часов, вероятность развития деменции была на 69% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. Опасность также была в два раза выше для тех, кто ложился спать до 21:00, по сравнению с теми, кто засыпал после 22:00.

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