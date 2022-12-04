Вот почему пожилым не стоит спать дольше 8 часов в день

20:01, 04 декабря 2022
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Вот почему пожилым не стоит спать дольше 8 часов в деньЕсли они хотят быть здоровыми
Исследователи заявили, что пожилым не следует спать слишком долго. Это может стать фактором развития деменции, или старческого слабоумия.
Фото: Pixabay
Недавнее популяционное исследование пожилых людей в сельских районах Китая показало, что есть связь между чрезмерным сном или ранним отходом ко сну и повышенным риском развития деменции. Это касается мужчин и пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет.
Есть быть точнее, у людей, которые спали более восьми часов, вероятность развития деменции была на 69% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. Опасность также была в два раза выше для тех, кто ложился спать до 21:00, по сравнению с теми, кто засыпал после 22:00.