Вот почему ваша собака может есть траву и фекалии

Вот почему ваша собака может есть траву и фекалииНаверняка вы заставали своего питомца за этим занятием
У учёных есть несколько теорий, объясняющих то, почему собаки едят траву. Вот что наука говорит по этому поводу.
Учёные до сих пор точно не могут сказать, почему собаки едят траву или фекалии. Но несколько предположений по этому поводу существуют.
Итак, каковы могут быть причины того, что ваша собака во время прогулки ест траву? Прежде всего, это считается признаком беспокойства и внутреннего конфликта у собак. Считается, что подобным образом они подавляют желание выполнить другое действие. Это может напоминать поведение человека у стоматолога: пациенту хочется убежать, но он не может этого сделать, поэтому грызёт ногти, чтобы снизить уровень тревоги.
Также при помощи поедания травы собаки могут привлекать к себе внимание хозяина. Но это не самая распространённая причина такого поведения.
Наконец, возможно, при помощи травы питомец пытается дополнить свой рацион. Некоторые специалисты полагают, что таким образом собаки пытаются получить больше клетчатки. Но это всего лишь теория.
Ещё щенок может есть траву из-за того, что у него расстройства желудка. Или чтобы очистить кишечник от паразитов. При этом маловероятно, что трава вызовет у пса какое-либо заболевание: в исследовании 2008 года отмечается, что 68% собак регулярно едят траву, но только 22% из них заболевают.
А если ваша собака ест какашки, то в этом нет ничего особо страшного. Вряд ли это навредит вашему питомцу, если только фекалии не принадлежали животному, переносящему серьёзную болезнь. Эксперты предполагают, что такое поведение (беспорядочное питание) связано с любопытством молодых псов.
В целом щенки от природы склонны к тому, чтобы исследовать окружающий мир. И они пробуют всё, что угодно. Фекалии собакам не кажутся неприятными на вкус и не пахнут, как у нас. К тому же хозяева могут неосознанно приучать собак к тому, чтобы те питались фекалиями: это произойдёт, если человек будет стараться убирать любые фекалии, которые встречает во время прогулки с собакой.