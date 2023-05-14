Вот почему ваша собака может есть траву и фекалии

Учёные до сих пор точно не могут сказать, почему собаки едят траву или фекалии. Но несколько предположений по этому поводу существуют.

Итак, каковы могут быть причины того, что ваша собака во время прогулки ест траву? Прежде всего, это считается признаком беспокойства и внутреннего конфликта у собак. Считается, что подобным образом они подавляют желание выполнить другое действие. Это может напоминать поведение человека у стоматолога: пациенту хочется убежать, но он не может этого сделать, поэтому грызёт ногти, чтобы снизить уровень тревоги.

Также при помощи поедания травы собаки могут привлекать к себе внимание хозяина. Но это не самая распространённая причина такого поведения.

Наконец, возможно, при помощи травы питомец пытается дополнить свой рацион. Некоторые специалисты полагают, что таким образом собаки пытаются получить больше клетчатки. Но это всего лишь теория.

Ещё щенок может есть траву из-за того, что у него расстройства желудка. Или чтобы очистить кишечник от паразитов. При этом маловероятно, что трава вызовет у пса какое-либо заболевание: в исследовании 2008 года отмечается, что 68% собак регулярно едят траву, но только 22% из них заболевают.