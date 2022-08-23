Наука и технологии
Сегодня в 21:44
1 мин.

Вот почему вашим детям нельзя пропускать завтрак дома

А ещё не стоит кормить их яичницей с беконом
Учёные выяснили, что у детей, которые пропускают завтрак, чаще возникают поведенческие проблемы. А вот школьники, которые каждое утро едят здоровую пищу дома, демонстрируют лучшее ментальное состояние. Однако важно ещё и то, что именно дети едят.
Вот почему вашим детям нельзя пропускать завтрак дома

Исследователи рассказали, что важно то, где дети завтракают и чем. «Пропуск завтрака или завтрак вдали от дома связан с повышенной вероятностью психосоциальных поведенческих проблем у детей и подростков. Точно так же потребление определённых продуктов/напитков связано с более высокой (например, переработанное мясо) или более низкой (например, молочные продукты, крупы) вероятностью возникновения психосоциальных поведенческих проблем», — сообщил один из авторов исследования.

К такому выводу учёные пришли, изучив базу данных по здоровью испанцев 2017 года. Исследователи предполагают, что еда вне дома часто менее питательна. Результаты также показывают, что кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, хлопья и выпечка способствуют улучшению самочувствия и снижению вероятности поведенческих проблем. С другой стороны, употребление яиц, сыра и ветчины увеличивает риск.

Новости партнеров
Новости партнеров