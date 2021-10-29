Вот так будут выглядеть первые «умные» часы Facebook

Наука и технологии
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Вот так будут выглядеть первые «умные» часы FacebookУ Apple растёт новый конкурент?
Пока весь мир обсуждает ребрендинг Facebook (теперь компания будет называться Meta), в сети появилась интересная утечка свежего продукта техногиганта.
Как пишут интернет-инсайдеры, компания практически весь 2021 год занималась созданием своих первых «умных» часов. Именно их внешний вид раскрыли сетевые источники, опубликовав соответствующее фото.
Отметим, что впервые изображение смарт-часов Facebook обнаружили в приложении компании для смарт-очков, созданных совместно с Ray-Ban. Судя по всему, наручный аксессуар будет иметь скруглённый дизайн, чем-то отдалённо напоминающий Apple Watch.
При этом девайс оснастят камерой, а также кнопками управления сверху и сбоку.
Напомним, что вчера, в рамках Oculus Connect 2021, Facebook анонсировала выход GTA San Andreas для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2.
Источник: Bloomberg