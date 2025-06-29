Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 13:00
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Вот так, похоже, выглядит самый старый камень на Земле – ему более 4,1 млрд лет

Красивый
В Канаде нашли, возможно, самые древние породы на Земле — им более 4,1 миллиарда лет. Учёные изучили породы из канадского региона Нуввуагиттук (провинция Квебек) и установили, что их возраст может достигать 4,16 миллиарда лет. Это делает их одними из самых древних пород на Земле.
Вот так, похоже, выглядит самый старый камень на Земле – ему более 4,1 млрд лет
© Jonathan O'Neil / AP

Ранее оценки сильно различались — от 3,8 до 4,3 миллиарда лет, в зависимости от методов измерения. Но в новом исследовании учёные использовали два разных способа радиометрического датирования и оба дали одинаковый результат. Это якобы укрепило уверенность в точности возраста.

Земля сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад, и такие старые породы — большая редкость, потому что со временем они плавятся и перерабатываются движениями земной коры. Изучение этих пород помогает понять, какой была Земля в самом начале своего существования и как могла зародиться жизнь.

Место находки находится на территории народа инуитов. Местные жители временно запретили брать новые образцы из-за нанесённого ранее ущерба — некоторые учёные уносили крупные куски породы, и они даже появились в продаже.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
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