Вот так, похоже, выглядит самый старый камень на Земле – ему более 4,1 млрд лет

Ранее оценки сильно различались — от 3,8 до 4,3 миллиарда лет, в зависимости от методов измерения. Но в новом исследовании учёные использовали два разных способа радиометрического датирования и оба дали одинаковый результат. Это якобы укрепило уверенность в точности возраста.

Земля сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад, и такие старые породы — большая редкость, потому что со временем они плавятся и перерабатываются движениями земной коры. Изучение этих пород помогает понять, какой была Земля в самом начале своего существования и как могла зародиться жизнь.

Место находки находится на территории народа инуитов. Местные жители временно запретили брать новые образцы из-за нанесённого ранее ущерба — некоторые учёные уносили крупные куски породы, и они даже появились в продаже.