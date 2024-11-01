Вот так выглядит мощнейшая вспышка на солнце

Этот цикл, начавшийся в декабре 2019 года, сейчас вошел в фазу «солнечного максимума» — период высокой активности в 11-летнем природном цикле Солнца. В это время наблюдаются более частые солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые выделяют огромное количество энергии и излучения, влияющего на космическую погоду.