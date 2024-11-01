Вот так выглядит мощнейшая вспышка на солнце

Опубликовано 01 ноября 2024, 11:041 мин.
Вот так выглядит мощнейшая вспышка на солнцеЗафиксировали с помощью спутника GOES-19
На солнце произошла мощнейшая вспышка за этот цикл. Инструмент SUVI на борту спутника NOAA GOES-19 недавно зафиксировал мощную вспышку, классифицированную как X9.0 — самой сильной в текущем 25-солнечном цикле.
Этот цикл, начавшийся в декабре 2019 года, сейчас вошел в фазу «солнечного максимума» — период высокой активности в 11-летнем природном цикле Солнца. В это время наблюдаются более частые солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые выделяют огромное количество энергии и излучения, влияющего на космическую погоду.
Классификация солнечных вспышек подразделяется на классы, где X-класс представляет собой высшую энергетическую категорию, с уровнями от 1 до 9. Недавняя вспышка, зафиксированная NOAA, сигнализирует об усилении солнечной активности, способной нарушить спутниковую связь, энергетические сети и радиосвязь.