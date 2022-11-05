Вот так выглядят древнеримские водопроводные трубы

Вилла была впервые раскопана швейцарским инженером Карлом Вебером между 1757 и 1762 годами. На площади около 2500 кв. м. был обнаружен большой комплекс, разделенный на четыре части: атриум и окружающие его помещения, относящиеся к позднему республиканскому периоду; служебные помещения и термальные ванны; боковые помещения летнего триклиния, относящиеся к неронскому периоду; и большая палестра (спортивный зал) флавианского периода.

Две трубы подсоединены к имплувиуму (центральному резервуару для сбора воды) в атриуме, который подавал воду по всему комплексу виллы, регулируя поток воды в различные помещения.

Археологи предполагают, что в древние времена резервуар, вероятно, был виден, чтобы обеспечить доступ к двум запорным клавишам, позволявшим жителям регулировать поток или перекрывать распределение воды для проведения операций по обслуживанию системы.