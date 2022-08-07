Вот тебе и экология: солнечные панели могут загрязнять окружающую среду сильнее других гаджетов

В Калифорнии уже более 20 лет используют солнечные панели для получения электроэнергии, а учитывая, что срок их службы 25-30 лет, то вскоре там могут столкнутся с проблемой их утилизации.

Но не “Калифорнией едины”. Международное агентство по возобновляемой энергетике прогнозирует, что уже к 2050 году объем отработанных солнечных батарей в самом плохом случае достигнет 78 млн тонн.

В солнечных панелях очень много токсичных тяжелых металлов, включая свинец, селен и кадмий, поэтому без правильной переработки отработанные панели могут принести больше вреда окружающей среде, чем многие другие устройства, которые еще и дешевле перерабатывать.

Ну хорошо, представим, что деньги на переработку найдутся, однако встает и другая проблема – это экономически невыгодно: из панели получают материалов на 2 - 4 доллара, а сама переработка, по данным американской национальной лаборатории возобновляемой энергетики, обходится в 20 - 30 долларов.