Вот вам и забота об экологии: всплеск ИИ оживил газовую промышленность в США

Энергетические компании наращивают производство электроэнергии на газе, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны центров обработки данных ИИ, производственных предприятий и электромобилей, что свидетельствует о «более долгосрочной зависимости от ископаемого топлива», отмечает Bloomberg.

Только в первой половине 2024 года американские компании объявили о строительстве большего количества новых газовых электростанций, чем за весь 2020 год, и, согласно прогнозам, в 2024 году будет достигнут самый высокий уровень газовой генерации, по крайней мере, с 2017 года. Юго-восток США лидирует по числу новых газовых проектов: до 2032 года здесь планируется запустить более 200 энергоблоков общей мощностью от 86 до 100 гигаватт.

Некоторые эксперты считают это шагом назад в достижении целей чистой энергетики страны, но другие утверждают, что текущие потребности в энергии не позволяют быстро отказаться от ископаемого топлива.