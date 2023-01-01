Вот за какими научными событиями нужно следить в 2023 году

Вот за какими научными событиями нужно следить в 2023 годуВозьмите их себе на заметку
В 2023 году планируется большое количество научных открытий. И вот какие из них можно назвать самыми важными.
Фото: Clickhole
Наука в 2023 году будет активно развиваться во всём мире. Вот о каких важных научных открытиях этого года вам стоит знать.
Вакцины нового поколения. Специалисты работают над созданием новых мРНК-вакцин. В ближайшее время компания BioNTech должна начать проверять на людях мРНК-вакцины против туберкулеза, малярии, генитального герпеса. Также Pfizer и BioNTech испытают лекарство на основе мРНК для борьбы с опоясывающим лишаем. Занимается подготовкой мРНК-вакцин против генитального герпеса и опоясывающего лишая также компания Moderna.
Продвинутое наблюдение за звёздами. Космический телескоп Euclid проработает ещё шесть лет. За это время он сможет сделать снимки для трёхмерной карты Вселенной. Кроме того, запуск этого телескопа состоится в 2023 году. Также в 2023 году начнёт делать фотографии обсерватория Веры Рубин. Благодаря этому телескопу за три ночи будет просканировано всё южное небо. Помимо этого, начнёт работать в 2023 году Цитайский радиотелескоп в провинции Синьцзян. Это самый большой в мире управляемый телескоп.
Обновлённый список патогенов. По итогам изучения более 25 семейств вирусов и бактерий Всемирная организация здравоохранения составил список тех из них, которые с большей вероятностью могут привести к возникновению вспышек болезней.
Миссии на Луну. Японская миссия HAKUTO-R приземлится в апреле 2023 года, а миссия «Чандраян-3» - в середине 2023 года, причём вблизи Южного полюса. Кроме того, в 2023 году состоится первая коммерческая поездка на Луну: в ней примут участие 11 человек. Ещё в апреле будет запущена миссия Jupiter Icy Moons Explorer, цель которой - изучить среду Юпитера и трёх его спутников.
Генная терапия. В 2023 году может быть одобрена технология редактирования генома CRISPR. В ходе испытаний она использовалась для лечения бета-талассемии и серповидно-клеточной анемии.
Фонд ущерба и убытков. Согласно соглашению о фонде покрытия убытков и ущерба, богатые страны, где исторически выбросов много, станут выплачивать деньги бедным странам, которые страдают от последствий изменений климата.
Физика за пределами стандартной модели. Уточнённые данные, связанные с экспериментом Muon G-2 физики, появятся в 2023 году. В ходе этого эксперимента изучается, как частицы мюоны проявляют себя в магнитных полях. Также благодаря этому эксперименту создаётся чувствительный тест Стандартной модели физики элементарных частиц. Похожими исследованиями занимается обсерватория Цзянмэнь на юге Китая. А ещё человечество ожидает открытие Европейского источника на основе расщепления (ESS).
Препараты от болезни Альцгеймера. В США в начале января сообщат, будет ли доступно для людей с Альцгеймером новое лекарство. Этот препарат имеет название Леканемаб и создаётся компанией Eisai и фирмой Biogen. Другим лекарством является Бларкамезин, который разработала компания Anavex Life Sciences. Но он ещё должен пройти клинические испытания.
Хранилище отработанного топлива. Первое во всём мире подобное хранилище начнёт работу на острове Олкилуото. Он находится около юго-западного побережья Финляндии.