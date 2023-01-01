Вот за какими научными событиями нужно следить в 2023 году

Наука в 2023 году будет активно развиваться во всём мире. Вот о каких важных научных открытиях этого года вам стоит знать.

Вакцины нового поколения. Специалисты работают над созданием новых мРНК-вакцин. В ближайшее время компания BioNTech должна начать проверять на людях мРНК-вакцины против туберкулеза, малярии, генитального герпеса. Также Pfizer и BioNTech испытают лекарство на основе мРНК для борьбы с опоясывающим лишаем. Занимается подготовкой мРНК-вакцин против генитального герпеса и опоясывающего лишая также компания Moderna.

Продвинутое наблюдение за звёздами. Космический телескоп Euclid проработает ещё шесть лет. За это время он сможет сделать снимки для трёхмерной карты Вселенной. Кроме того, запуск этого телескопа состоится в 2023 году. Также в 2023 году начнёт делать фотографии обсерватория Веры Рубин. Благодаря этому телескопу за три ночи будет просканировано всё южное небо. Помимо этого, начнёт работать в 2023 году Цитайский радиотелескоп в провинции Синьцзян. Это самый большой в мире управляемый телескоп.

Обновлённый список патогенов. По итогам изучения более 25 семейств вирусов и бактерий Всемирная организация здравоохранения составил список тех из них, которые с большей вероятностью могут привести к возникновению вспышек болезней.