Вот зачем нужен феминизм: равенство полов продлевает жизнь и женщинам, и мужчинам

Учёные также отметили, что поначалу прогресс в области гендерного равенства в основном приносит пользу жизни и здоровью женщин. Но в итоге это приносит пользу и мужчинам. Как пояснили исследователи, многие факторы, определяющие продолжительность жизни, такие как условия труда, доступ к медицинскому обслуживанию , образование, доход и социальная поддержка связаны с гендерными различиями.

В целом, каждое десятипроцентное уменьшение гендерного разрыва было связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни на 4,3 месяца у женщин и на 3,5 месяца у мужчин.