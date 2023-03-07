Вот зачем нужен феминизм: равенство полов продлевает жизнь и женщинам, и мужчинам

19:30, 07 марта 2023
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Вот зачем нужен феминизм: равенство полов продлевает жизнь и женщинам, и мужчинам8 марта, кстати, день солидарности женщин в борьбе за права
Исследование показало, что при гендерном равенстве и женщины, и мужчины живут дольше.
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Учёные также отметили, что поначалу прогресс в области гендерного равенства в основном приносит пользу жизни и здоровью женщин. Но в итоге это приносит пользу и мужчинам. Как пояснили исследователи, многие факторы, определяющие продолжительность жизни, такие как условия труда, доступ к медицинскому обслуживанию , образование, доход и социальная поддержка связаны с гендерными различиями.
В целом, каждое десятипроцентное уменьшение гендерного разрыва было связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни на 4,3 месяца у женщин и на 3,5 месяца у мужчин.