Вот зачем слушать любимую музыку во время приёма лекарств

В небольшом исследовании участвовали 12 пациентов, проходящих курс химиотерапии. Они согласились слушать свою любимую музыку в течение 30 минут каждый раз, когда им нужно было принять лекарство от тошноты.

Хотя учёные заметили снижение оценок тяжести тошноты пациентами, они предупредили, что трудно было определить, действительно ли дело в музыке или облегчение состояние происходит само собой. Поэтому исследователи решили посмотреть на выброс серотонина. Дело в том, что онкологические больные принимают лекарства, блокирующие действие этого гормона.

Оказалось, что у пациентов, которые слушали приятную музыку, наблюдался самый низкий уровень высвобождения серотонина, что указывает на то, что гормон оставался в тромбоцитах крови и не распространялся по всему телу. Результаты также показали, что после прослушивания неприятной музыки пациенты испытывали больший стресс и повышенный уровень выброса серотонина.