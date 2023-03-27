Вот зачем слушать любимую музыку во время приёма лекарств

Вот зачем слушать любимую музыку во время приёма лекарствЭто не только приятно
Исследования Мичиганского государственного университета показывают, что лекарства от тошноты более эффективны, когда пациенты, проходящие курс химиотерапии, сочетают их приём с прослушиванием любимой музыки.
Фото: Unsplash
В небольшом исследовании участвовали 12 пациентов, проходящих курс химиотерапии. Они согласились слушать свою любимую музыку в течение 30 минут каждый раз, когда им нужно было принять лекарство от тошноты.
Хотя учёные заметили снижение оценок тяжести тошноты пациентами, они предупредили, что трудно было определить, действительно ли дело в музыке или облегчение состояние происходит само собой. Поэтому исследователи решили посмотреть на выброс серотонина. Дело в том, что онкологические больные принимают лекарства, блокирующие действие этого гормона.
Оказалось, что у пациентов, которые слушали приятную музыку, наблюдался самый низкий уровень высвобождения серотонина, что указывает на то, что гормон оставался в тромбоцитах крови и не распространялся по всему телу. Результаты также показали, что после прослушивания неприятной музыки пациенты испытывали больший стресс и повышенный уровень выброса серотонина.