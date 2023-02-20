Вот зачем учёные пробурят скважину к центру Земли

Скважину пробурили ещё 20 лет назад, но её глубины оказалось недостаточно для нынешних исследовательских задач. Сейчас глубина составляет 1400 м. Скважину углубят до 2057 м.

Она поможет учёным исследовать внутреннюю структуру планеты. В частности исследователи возьмут образцы оттуда, чтобы изучить зарождение жизни на Земле.