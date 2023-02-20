Вот зачем учёные пробурят скважину к центру Земли

20:43, 20 февраля 2023
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Вот зачем учёные пробурят скважину к центру ЗемлиЭто может рассказать нам много интересного
Учёные решили углубить скважину, которая находится в Атлантическом океане. Это поможет им выяснить, могло ли смешение минералов и морской воды привести к зарождению жизни.
Фото: Unsplash
Скважину пробурили ещё 20 лет назад, но её глубины оказалось недостаточно для нынешних исследовательских задач. Сейчас глубина составляет 1400 м. Скважину углубят до 2057 м.
Она поможет учёным исследовать внутреннюю структуру планеты. В частности исследователи возьмут образцы оттуда, чтобы изучить зарождение жизни на Земле.