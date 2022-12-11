Вовсе не лёгкие: сколько на самом деле весят облака

Облака состоят в основном из газов и миллионов мельчайших капелек воды, которые образуются, когда вода конденсируется вокруг частицы-«затравки». Есть несколько способов измерить вес облака. Нужно взвесить водяной пар, из которого они состоят. Также нужно знать, насколько плотно упакованы капли.

Несколько лет одна из исследовательниц сначала измерила размер тени облака и оценила его высоту. Затем, основываясь на предыдущих исследованиях, она оценила плотность капель воды. Там оказалось около 550 тонн воды. Это примерно вес 100 слонов.

Конечно, разные типы облаков имеют разный вес. Например, перистые облака намного легче, потому что в них гораздо меньше воды на единицу объёма. А кучево-дождевые облака, как правило, намного тяжелее.