С ноября 2023 года «Вояджер-1» не может регулярно передавать научные и инженерные данные из-за неполадок в подсистеме полетных данных (FDS). Этот важнейший компьютер отвечает за сбор и упаковку данных перед отправкой их на Землю. Вместо этого инженеры получают лишь слабый несущий сигнал, подтверждающий, что космический аппарат все еще жив, но не дающий никакой информации о его состоянии.

Хотя точная причина остается загадкой, инженеры подозревают повреждение памяти в FDS. Однако без данных телеметрии определить причину сложно. Все осложняется возрастом космического аппарата (запущен в 1977 году) и отсутствием доступных руководств и тренажеров.

Потеря «Вояджера-1» станет серьезным ударом для космических исследований. Этот бесстрашный зонд уже более 45 лет бороздит межзвездное пространство, предоставляя бесценные данные о неизвестных регионах за пределами нашей Солнечной системы.

Несмотря на трудности, команда «Вояджера» полна решимости спасти свой космический аппарат. Они рассматривают возможность отправки команд для переключения FDS в различные режимы работы, надеясь «сбросить» память и восстановить нормальную передачу данных. При этом каждой команде требуется более 45 часов, чтобы достичь космического зонда, и каждое решение связано с риском. В условиях ограниченных ресурсов и времени они должны действовать осторожно, но решительно.