ВОЗ начала сокращать расходы за год до ухода США

США, один из основателей ВОЗ в 1948 году, вносят около 18% в бюджет организации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о мерах по управлению финансовыми последствиями, включая замораживание найма, сокращение поездок, проведение виртуальных совещаний и отсрочку модернизации офиса. В ближайшее время ожидается принятие дополнительных мер.

ВОЗ выразила сожаление по поводу решения США, подчеркнув жизненно важную роль страны в глобальных усилиях в области здравоохранения, таких как ликвидация оспы и почти полное искоренение полиомиелита. Многие эксперты предупреждают, что выход из ВОЗ может ослабить глобальную безопасность здравоохранения и навредить самой США.