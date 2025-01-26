ВОЗ начала сокращать расходы за год до ухода США

Опубликовано 26 января 2025, 00:001 мин.
ВОЗ начала сокращать расходы за год до ухода СШАВОЗ готовится к выходу США из организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к выходу Соединенных Штатов, намеченному на январь 2026 года, путем сокращения расходов. Это решение вытекает из распоряжения, подписанного Трампом, который выразил недовольство тем, как ВОЗ справлялась с пандемией COVID-19, проблемами финансирования и предполагаемой предвзятостью по отношению к Китаю.
США, один из основателей ВОЗ в 1948 году, вносят около 18% в бюджет организации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о мерах по управлению финансовыми последствиями, включая замораживание найма, сокращение поездок, проведение виртуальных совещаний и отсрочку модернизации офиса. В ближайшее время ожидается принятие дополнительных мер.
ВОЗ выразила сожаление по поводу решения США, подчеркнув жизненно важную роль страны в глобальных усилиях в области здравоохранения, таких как ликвидация оспы и почти полное искоренение полиомиелита. Многие эксперты предупреждают, что выход из ВОЗ может ослабить глобальную безопасность здравоохранения и навредить самой США.