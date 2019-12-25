ВОЗ назвала смартфоны и компьютеры главной угрозой здоровью подростков

Исследователи проанализировали данные более 1,6 млн подростков из 146 стран, собранные в период с 2001 по 2016 год. Авторы работы заявили, что более 80% исследованных людей не уделяют физической активности хотя бы один час в день. А это минимум, необходимый для укрепления здоровья.

Кроме того, оказалось, что по всему миру девочки ведут менее активный образ жизни, чем мальчики. 85% девочек и 78% мальчиков не уделяют время физической нагрузке.

Исследователи также заявили о росте числа людей, ведущих сидячий образ жизни. Это, по их мнению, может быть следствием развития технологий, то есть смартфонов и компьютеров.