Наука и технологии
Сегодня 16:08
ВОЗ появилась в TikTok ради борьбы с коронавирусом
Будет рассказывать достоверную информацию об инфекции
Почти половину аудитории TikTok составляют дети и подростки. Однако теперь там можно найти аккаунт взрослой и серьёзной организации — Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она появилась в TikTok ради борьбы с коронавирусом.
А точнее ради борьбы с дезинформацией по поводу инфекции. В первом опубликованном ролике представитель ВОЗ рассказывает о мерах защиты от коронавируса и даёт ссылку на официальный сайт организации.
«Мы присоединяемся к TikTok, чтобы предоставить вам надёжные и современные консультации по вопросам здравоохранения», — сообщают представители организации.
В ещё одном видео эксперт называет случаи, когда стоит носить защитную медицинскую маску, а также поясняет, как правильно это делать.
Напомним, на сегодня число заражённых новым коронавирусом превысило 86 тысяч человек. Умерли более 2,9 тысяч пациентов.