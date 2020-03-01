ВОЗ появилась в TikTok ради борьбы с коронавирусом

А точнее ради борьбы с дезинформацией по поводу инфекции. В первом опубликованном ролике представитель ВОЗ рассказывает о мерах защиты от коронавируса и даёт ссылку на официальный сайт организации.

«Мы присоединяемся к TikTok, чтобы предоставить вам надёжные и современные консультации по вопросам здравоохранения», — сообщают представители организации.

В ещё одном видео эксперт называет случаи, когда стоит носить защитную медицинскую маску, а также поясняет, как правильно это делать.

Напомним, на сегодня число заражённых новым коронавирусом превысило 86 тысяч человек. Умерли более 2,9 тысяч пациентов.