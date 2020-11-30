Наука и технологии
Сегодня 20:25
ВОЗ предупредила о риске новой пандемии из-за злоупотребления антибиотиками
Такая пандемия может быть гораздо хуже
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила о риске новой пандемии из-за злоупотребления антибиотиками. По её словам, следующая массовая эпидемия может быть хуже, чем текущая.
Вуйнович утверждает, что если сейчас люди будут неосторожно применять антибиотики, то после коронавируса человечество может столкнуться с худшей пандемией. Речь идёт о вспышке болезней, вызываемых микроорганизмами, которые станут устойчивы к антибиотикам. То есть людям будет попросту нечем лечиться при заражении инфекциями.
Эксперт напомнила, что принимать такие препараты нужно только по назначению врача. А врачи в свою очередь должны очень внимательно смотреть рекомендации и оценивать, действительно ли нужны антибиотики в каждом конкретном случае.