ВОЗ предупредила о риске новой пандемии из-за злоупотребления антибиотиками

Вуйнович утверждает, что если сейчас люди будут неосторожно применять антибиотики, то после коронавируса человечество может столкнуться с худшей пандемией. Речь идёт о вспышке болезней, вызываемых микроорганизмами, которые станут устойчивы к антибиотикам. То есть людям будет попросту нечем лечиться при заражении инфекциями.

Эксперт напомнила, что принимать такие препараты нужно только по назначению врача. А врачи в свою очередь должны очень внимательно смотреть рекомендации и оценивать, действительно ли нужны антибиотики в каждом конкретном случае.