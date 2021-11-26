ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

Как пишет ТАСС, встреча состоялась примерно в 14:00 по московскому времени. Речь идёт о варианте коронавируса B.1.1.529. Его первичный анализ показал, что у штамма много мутаций. Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро уже заявил, что в данном случае уместно беспокоиться, так как, есть вероятность, что вирус будет способен лучше обходить защиту вакцинацией. Штамм следует продолжать изучать.

Некоторые страны уже запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки.

По последним данным, новый штамм обнаружен в ЮАР у 77 человек, в Ботсване — у четверых. Также о первом заболевшем сообщил Минздрав Израиля.