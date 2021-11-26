ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

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ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавирусаЕсть поводы для беспокойства
Стало известно, что Техническая группа по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) срочно решила обсудить появление нового штамма коронавируса на юге Африки.
Как пишет ТАСС, встреча состоялась примерно в 14:00 по московскому времени. Речь идёт о варианте коронавируса B.1.1.529. Его первичный анализ показал, что у штамма много мутаций. Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро уже заявил, что в данном случае уместно беспокоиться, так как, есть вероятность, что вирус будет способен лучше обходить защиту вакцинацией. Штамм следует продолжать изучать.
Некоторые страны уже запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки.
По последним данным, новый штамм обнаружен в ЮАР у 77 человек, в Ботсване — у четверых. Также о первом заболевшем сообщил Минздрав Израиля.
Источник: ТАСС