ВОЗ заявила о 7 млн смертей ежегодно из-за загрязнения воздуха

Наука и технологии
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ВОЗ заявила о 7 млн смертей ежегодно из-за загрязнения воздухаИ изменила нормативы для воздуха
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) первые за 16 лет обновила «Глобальные рекомендации по качеству воздуха». Эксперты снизили допустимый уровень загрязнителей в воздухе, обосновав это большим количеством смертей из-за данной проблемы.
Сообщается, что в новых «Глобальных рекомендациях по качеству воздуха» (ГРКВ) представлены чёткие доказательства вреда, который загрязнение воздуха наносит здоровью человека. С 2005 года объём научных данных о негативном влиянии загрязнения воздуха возрос. Поэтому специалисты ВОЗ изучили статьи и изменили нормативы.
По данным организации, ежегодно воздействие загрязнённого воздуха приводит к преждевременной смерти 7 млн человек. В связи с этим ВОЗ снизила в четыре раза норму содержания двуокиси азота (NO2), в два раза — норму содержания микрочастиц размером до 2,5 микрометров и в четыре раза — крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.