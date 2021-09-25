ВОЗ заявила о 7 млн смертей ежегодно из-за загрязнения воздуха

Сообщается, что в новых «Глобальных рекомендациях по качеству воздуха» (ГРКВ) представлены чёткие доказательства вреда, который загрязнение воздуха наносит здоровью человека. С 2005 года объём научных данных о негативном влиянии загрязнения воздуха возрос. Поэтому специалисты ВОЗ изучили статьи и изменили нормативы.

По данным организации, ежегодно воздействие загрязнённого воздуха приводит к преждевременной смерти 7 млн человек. В связи с этим ВОЗ снизила в четыре раза норму содержания двуокиси азота (NO2), в два раза — норму содержания микрочастиц размером до 2,5 микрометров и в четыре раза — крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.