Возбудителя обезьяньей оспы нашли в сперме человека

Присутствие вируса в сперме подтвердили исследователи из Национального института инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани в Риме, больницы Сан-Донато в Ареццо и римской поликлиники Умберто I. Они изучили четырёх пациентов с обезьяньей оспой. Все были молодыми мужчинами не старше 30 лет, практиковавшими однополый секс. У них обнаружились следующие симптомы: лихорадка, астения, зудящие папулы с серозным секретом, в том числе на гениталиях.

Учёные пришли к выводу, что инфекция передаётся преимущественно при очень близком контакте, в том числе половом. В мае ВОЗ предупредила, что обезьянья оспа распространяется в сообществах геев и бисексуальных мужчин. При этом организация уточнила, что заразиться может кто угодно, вне зависимости от сексуальной ориентации.