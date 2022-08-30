Воздействие электричеством на мозг помогло справиться с перееданием

Ранние исследования показали, что переедание можно подавлять электрической стимуляцией прилежащего ядра. Эту область мозга связывают с системой вознаграждений, формирования удовольствия, зависимости, агрессии и страха. Именно там появляются заметные дельта-колебания за несколько секунд до приёма пищи. Они сигнализировали о тяге к перееданию.

Учёные вживили в мозг двум пациентам с ожирением специальное устройство, которое обнаруживает в прилежащем ядре дельта-ритм определённой мощности. Тогда оно автоматически посылает электрический стимул в эту область мозга, нарушая колебания.

Пациентам стимулировали мозг полгода. За это время у них наблюдалось минимальное количество случаев переедания. Также они потеряли вес — около шести и восьми килограммов.