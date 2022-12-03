Воздействие лазером улучшило кратковременную память у людей

Такое лечение называют транскраниальной фотобиомодуляцией. Во время этого на мозг воздействует ближний инфракрасный свет. В данном случае излучение направляли на правую префронтальную кору, область мозга, которая важна для кратковременной памяти.

Учёные обнаружили, что рабочая память участников улучшилась на 25% после нескольких минут лечения. По словам исследователей, люди с такими состояниями, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или другими, связанными с концентрацией внимания, могут получить пользу от этого типа лечения. Оно является безопасным, простым и неинвазивным, не имеет побочных эффектов.