Воздух в Москве стал лучше после введения карантинных мер

Карту можно найти на сайте экологической организации. По ней можно отследить статистику по 15 различным выбросам. Есть и диоксид азота, и метан, и сероводород, и аммиак, и взвешенные частицы различного размера. Кроме того, карта позволяет выбрать период наблюдения. Инструмент показывает максимальную концентрацию того или иного вещества в воздухе и отмечает красным, если она превышена.

Согласно данным сервиса, ещё неделю назад в Москве наблюдалась очень высокая концентрация диоксида серы, оксидов азота и взвешенных частиц размером до 10 мкм. Теперь же эти показатели находятся на безопасном уровне.