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Воздух в Москве стал лучше после введения карантинных мер
Об этом свидетельствуют данные Greenpeace
Воздух в Москве стал лучше после введения карантинных мер. Это видно по интерактивной карте Greenpeace. Количество вредных выбросов в столице сократилось.
Карту можно найти на сайте экологической организации. По ней можно отследить статистику по 15 различным выбросам. Есть и диоксид азота, и метан, и сероводород, и аммиак, и взвешенные частицы различного размера. Кроме того, карта позволяет выбрать период наблюдения. Инструмент показывает максимальную концентрацию того или иного вещества в воздухе и отмечает красным, если она превышена.
Согласно данным сервиса, ещё неделю назад в Москве наблюдалась очень высокая концентрация диоксида серы, оксидов азота и взвешенных частиц размером до 10 мкм. Теперь же эти показатели находятся на безопасном уровне.