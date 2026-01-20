Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2026, 13:54
1 мин.

Воздушный дрон General Atomics научился искать подводные лодки

MQ-9B SeaGuardian
General Atomics провела испытания морского дрона MQ-9B SeaGuardian, способного обнаруживать подводные лодки. Для этого на него установили новую систему сброса гидроакустических буёв — ESDS.
© General Atomics

Подводные лодки могут нести ядерное оружие, поэтому все страны в меру своих сил стараются следить за их перемещением. Раньше для этого использовали самолёты и вертолёты, которые сбрасывают в море специальные буи с датчиками.

Эти буи раскрываются в воде и начинают «слушать» подводные шумы или посылать звуковые сигналы. С их помощью военные могут понять, где находится подлодка и куда она движется. Но у обычных самолётов и вертолётов есть проблема: они не могут долго находиться в воздухе.

Чтобы решить эту задачу, разработчики делают ставку на тяжёлые беспилотники. Так, SeaGuardian может находиться в воздухе значительно дольше и покрывать большие районы океана. Новая система ESDS позволила дрону впервые использовать более точные многостатические буи и при этом почти вдвое увеличить его полезную нагрузку.