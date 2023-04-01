Возгорание батареи гироскутера убило двух детей

Отзыв затрагивает около 53 000 гироскутеров, проданных в Target и на сайте Jetson в период с августа 2018 года по ноябрь 2021 года. Поступали многочисленные сообщения об их возгорании, искрении или плавлении, а пожарный надзорный орган в Пенсильвании установил, что один из Jetson Rogue стал причиной пожара, в котором погибли двое детей.

Родители детей подали в суд на Jetson и Target, утверждая, что компании должны были знать о риске получения травм в результате пожара.