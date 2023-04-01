Возгорание батареи гироскутера убило двух детей

10:40, 01 апреля 2023
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Возгорание батареи гироскутера убило двух детейИх отзывают
Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила об отзыве гироскутеров Jetson Rogue из-за риска возгорания, связанного с литий-ионными аккумуляторами. Один из них стал причиной пожара, который привел к смерти двух детей
Фото: prostooleh / freepik
Отзыв затрагивает около 53 000 гироскутеров, проданных в Target и на сайте Jetson в период с августа 2018 года по ноябрь 2021 года. Поступали многочисленные сообщения об их возгорании, искрении или плавлении, а пожарный надзорный орган в Пенсильвании установил, что один из Jetson Rogue стал причиной пожара, в котором погибли двое детей.
Родители детей подали в суд на Jetson и Target, утверждая, что компании должны были знать о риске получения травм в результате пожара.