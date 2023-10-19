Наука и технологии
14:22, 19 октября 2023
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Возле Крыма потерял связь дрон-разведчик США, внезапно ушедший на базу НАТО

Раньше он появился здесь накануне удара по штабу Черноморского флота

Вблизи берегов Крыма был обнаружен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, который уже «засветился» своим присутствием в этих местах накануне ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Возле Крыма потерял связь дрон-разведчик США, внезапно ушедший на базу НАТО

© Wikimedia Commons

На этот раз с американским беспилотником произошёл некий инцидент: аппарат внезапно потерял связь, подал сигнал тревоги и ушёл в сторону одной из натовских баз.

Такие данные содержатся на портале Flightradar24. Возможно, резкий уход RQ-4B с курса связан с началом постоянного патрулирования ВКС России воздушного пространства на Чёрным морем истребителями МиГ-31 с ракетами «Кинжал».

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