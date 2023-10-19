Возле Крыма потерял связь дрон-разведчик США, внезапно ушедший на базу НАТО

14:22, 19 октября 2023
1 мин.
Возле Крыма потерял связь дрон-разведчик США, внезапно ушедший на базу НАТОРаньше он появился здесь накануне удара по штабу Черноморского флота
Вблизи берегов Крыма был обнаружен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, который уже «засветился» своим присутствием в этих местах накануне ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота в Севастополе.
© Wikimedia Commons
На этот раз с американским беспилотником произошёл некий инцидент: аппарат внезапно потерял связь, подал сигнал тревоги и ушёл в сторону одной из натовских баз.
Такие данные содержатся на портале Flightradar24. Возможно, резкий уход RQ-4B с курса связан с началом постоянного патрулирования ВКС России воздушного пространства на Чёрным морем истребителями МиГ-31 с ракетами «Кинжал».
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
#БПЛА,
#сша,