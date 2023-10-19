Возле Крыма потерял связь дрон-разведчик США, внезапно ушедший на базу НАТО

На этот раз с американским беспилотником произошёл некий инцидент: аппарат внезапно потерял связь, подал сигнал тревоги и ушёл в сторону одной из натовских баз.

Такие данные содержатся на портале Flightradar24. Возможно, резкий уход RQ-4B с курса связан с началом постоянного патрулирования ВКС России воздушного пространства на Чёрным морем истребителями МиГ-31 с ракетами «Кинжал».