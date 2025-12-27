Возле Новосибирска установили первую лабораторию для уникального СКИФа

Эта станция станет платформой для первых научных экспериментов на комплексе. Её оборудование универсально и рассчитано на исследования в самых разных областях. Установка размещена в специальном защищённом помещении с надёжной радиационной безопасностью.

Также площадку планируют использовать для научных школ, конференций и курсов повышения квалификации.

Запуск уникальной установки ожидается в конце 2025 года.