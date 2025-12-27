Возле Новосибирска установили первую лабораторию для уникального СКИФа

Опубликовано 27 декабря 2025, 22:391 мин.
Возле Новосибирска установили первую лабораторию для уникального СКИФаИсследовательского центра
Под Новосибирском смонтировали первую экспериментальную станцию для «СКИФ» — передового исследовательского комплекса мирового уровня. Сибирский кольцевой источник фотонов представляет собой мощный источник особого излучения, которое позволяет, подобно сверхмощному микроскопу, изучать мельчайшую структуру и состав самых разных материалов, пишет ТАСС.
Эта станция станет платформой для первых научных экспериментов на комплексе. Её оборудование универсально и рассчитано на исследования в самых разных областях. Установка размещена в специальном защищённом помещении с надёжной радиационной безопасностью.
Также площадку планируют использовать для научных школ, конференций и курсов повышения квалификации.
Запуск уникальной установки ожидается в конце 2025 года.