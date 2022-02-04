Возможная инициатива Правительства РФ может усложнить жизнь мошенникам

Наука и технологии
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Возможная инициатива Правительства РФ может усложнить жизнь мошенникамИ не только им
Дмитрий Пухтин, директор по маркетингу в одной из крупнейших компаний по регистрации доменов в зоне .RU и .РФ “Beget” заявил, что, скорее всего, уже в этом году станет невозможно продлить эти домены без участия Госуслуг. В теории, это должно уменьшить количество сайтов мошенников.
Нас пригласили на заседание с представителями Минцифры. Если коротко, то слухи про регистрацию национальных доменов через Госуслуги — это не слухи, и скоро будет законопроект, а затем всё идёт к тому, что будет принят и закон, который прямо устанавливает эту фичу
Дмитрий Пухтин
Директор по маркетингу Beget
По словам Пухтина, подобный законопроект позволить напрямую правительству знать все данные владельцев сайтов, которые кончаются на .RU, .РФ, .SU.
И если все будет именно в таком виде, то при жалобе, можно будет без труда определить того, на кого такой сайт зарегистрирован, что должно уменьшить количество сайтов мошенников.
Однако есть и обратная сторона этой ситуации, по оценке Пухтина, подобная инициатива увеличит стоимость регистрации и продления доменов.
Источник: Хабр