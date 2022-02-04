Возможная инициатива Правительства РФ может усложнить жизнь мошенникам

По словам Пухтина, подобный законопроект позволить напрямую правительству знать все данные владельцев сайтов, которые кончаются на .RU, .РФ, .SU.

И если все будет именно в таком виде, то при жалобе, можно будет без труда определить того, на кого такой сайт зарегистрирован, что должно уменьшить количество сайтов мошенников.

Однако есть и обратная сторона этой ситуации, по оценке Пухтина, подобная инициатива увеличит стоимость регистрации и продления доменов.