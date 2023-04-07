Возможно, Apple планирует купить Disney

На 31 декабря 2022 года у компании оставалось 165 млрд долларов денежного запаса. Однако эксперты отрасли утверждают, что успех Apple был достигнут благодаря инновациям собственного производства, а не за счет громких приобретений. Вместо этого Apple предпочитает покупать небольшие стартапы, чтобы дополнять свои собственные силы по выходу на новые рынки. Так что вряд ли Apple совершит настолько крупную покупку.

Самым крупным приобретением компании на сегодняшний день остается покупка Beats Music и Beats Electronics за 3 млрд долларов в 2014 году. Для справки напомним, что Microsoft хочет купить Activision Blizzard за 69 млрд долларов.