Возможно ли создать компьютер с интеллектом, подобным человеческому

Возможно ли создать компьютер с интеллектом, подобным человеческомуОбъясняет пользователь «Хабра»
По словам автора, человека и машину объединяет сам факт того, что они реагируют на события. Но есть животные и люди реагируют на раздражители, то машины - на сигналы от периферии. При этом если вдруг какой-то сигнал получает искусственный интеллект, то выполнение предыдущей программы прерывается, а потом машина к ней вновь возвращается. У человека же не так: если его что-то отвлекло, то он возвращается к прошлому делу (к чтению книги, если ему до этого позвонили), если у него «есть стойкий раздражитель».
Также у человека поведение довольно непредсказуемо, оно связано с адаптацией к окружающей действительности. В целом человеческое поведение представляет собой ответ на что-либо, подчёркивает специалист.
У машины логика работы другая. Если бы нужно было создать поведение, похожее на человеческое, то возврата к предыдущим действиям бы не происходило. В целом все действия искусственного интеллекта были бы спланированы, а вот человек может вообще не планировать, как он будет действовать в той или иной ситуации, и решать всё по обстоятельствам.
Есть возможность создать память, схожую с человеческой. При этом у человека есть безусловные рефлексы, на основе которых формируются условные. И уже на базе условных - при наличии быстрой обратной связи будут сформированы новые. В ЭВМ (электронно-вычислительной машине) подобное можно сделать, если встроить различные вызовы обработчиков прерываний (информацию об ошибках, исключениях).
Однако, по мнению автора, невозможно создать полный аналог человеческого интеллекта и реализовать его в цифровых устройствах. Кроме того, интеллект человека вообще не подчиняется каким-либо детерминированным алгоритмам. Поэтому описать на языке программирования его тоже нельзя.