Возможно ли создать компьютер с интеллектом, подобным человеческому

По словам автора, человека и машину объединяет сам факт того, что они реагируют на события. Но есть животные и люди реагируют на раздражители, то машины - на сигналы от периферии. При этом если вдруг какой-то сигнал получает искусственный интеллект, то выполнение предыдущей программы прерывается, а потом машина к ней вновь возвращается. У человека же не так: если его что-то отвлекло, то он возвращается к прошлому делу (к чтению книги, если ему до этого позвонили), если у него «есть стойкий раздражитель».

Также у человека поведение довольно непредсказуемо, оно связано с адаптацией к окружающей действительности. В целом человеческое поведение представляет собой ответ на что-либо, подчёркивает специалист.