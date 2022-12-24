Возможно, согласные звуки появились в речи из-за древесного образа жизни наших предков

Исследователи сравнили вокальный репертуар орангутанов, шимпанзе и горилл. У двух последних в его составе оказалось намного меньше согласных звуков. Например, лишь в некоторых популяциях горилл есть единственный «культурный» согласный звук.

Учёные предположили, что причина тому кроется в обращении с едой. Так, шимпанзе обычно бьют орехи об землю или стучат по ним камнями, чтобы расколоть. Для таких действий нужна твёрдая опора. На деревьях же так делать довольно сложно. Именно поэтому древесные обезьяны стали использовать рот как «руку», чтобы удерживать или обрабатывать еду. Это позволило развить нейромоторный контроль губ, нижней челюсти и языка. Так обезьяны, а ещё предки современного человека, смогли воспроизводить глухие согласные звуки.