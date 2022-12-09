Возможно, создан самый прочный материал из когда-либо зарегистрированных

Сплав, о котором идет речь, содержит хром, кобальт и никель (CrCoNi) и относится к классу металлов, называемых высокоэнтропийными сплавами. Большинство сплавов состоят из одного доминирующего элемента с добавлением меньшего количества других, но ВЭС содержат равное количество каждого элемента. Это может придать им некоторые впечатляющие свойства, такие как высокое соотношение прочности и веса, лучшую упругость, которая увеличивается с ростом температуры, или сверхпрочность и пластичность.

В предыдущей работе исследователи обнаружили, что CrCoNi демонстрирует высокую прочность и вязкость при низких температурах около -196 °C. В новом исследовании группа изучила, как он будет держаться при еще более низких температурах -253 °C, при которых гелий существует уже в жидком состоянии. И, как оказалось, его прочность достигла “новых высот в предотвращении распространения трещин”.

Обычно материалы становятся более хрупкими при более низких температурах, поэтому команда исследовала, как CrCoNi смог так хорошо держаться. Оказалось, что этот сплав приобретает свою прочность благодаря серии атомных взаимодействий, которые происходят в определенной последовательности. Команда говорит, что прочность материала “перед лицом” невероятно низких температур может сделать его полезным для объектов, работающих в экстремальных условиях, таких как глубокий космос.