Возможно, там есть жизнь: телескоп "Джеймс Уэбб" заснял облака на Титане

Возможно, там есть жизнь: телескоп "Джеймс Уэбб" заснял облака на ТитанеИ помог сделать новые открытия
Космический телескоп "Джеймс Уэбб", который уже и так сделал множество открытий, получил еще и первые изображения крупнейшего спутника Сатурна - Титана. На снимках явно видно метановые облака, которыми “знаменит” спутник.
Снимки были сделаны камерой ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, благодаря которой астрономы выявили яркие детали нижних слоев атмосферы сквозь оптически непрозрачную завесу. Первым делом в северном полушарии Титана было замечено большое яркое пятно, которое эксперты идентифицировали как облако, а затем они заметили и второе облако, что позволило подтвердить предсказание компьютерных моделей о том, что углеводородные облака активно формируются к концу лета, когда поверхность Титана нагревается солнечным светом.
Наблюдения также подтвердили наличие сезонных погодных условий на спутнике Сатурна.
Ученые планируют изучить спектры, собранные спектрографом ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и инструментом среднего инфракрасного диапазона (MIRI), чтобы определить химический состав нижней атмосферы и поверхности Титана.
Напомним, что есть теория, согласно которой, если на Титане и есть жизнь в каком-либо виде, то скорее всего она скрывается где-то в атмосфере.