Возможно, там есть жизнь: телескоп "Джеймс Уэбб" заснял облака на Титане

Снимки были сделаны камерой ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, благодаря которой астрономы выявили яркие детали нижних слоев атмосферы сквозь оптически непрозрачную завесу. Первым делом в северном полушарии Титана было замечено большое яркое пятно, которое эксперты идентифицировали как облако, а затем они заметили и второе облако, что позволило подтвердить предсказание компьютерных моделей о том, что углеводородные облака активно формируются к концу лета, когда поверхность Титана нагревается солнечным светом.

Наблюдения также подтвердили наличие сезонных погодных условий на спутнике Сатурна.

Ученые планируют изучить спектры, собранные спектрографом ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и инструментом среднего инфракрасного диапазона (MIRI), чтобы определить химический состав нижней атмосферы и поверхности Титана.

Напомним, что есть теория, согласно которой, если на Титане и есть жизнь в каком-либо виде, то скорее всего она скрывается где-то в атмосфере.