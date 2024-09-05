Возможность криптовалюты создать глобальную экономику без государства оценили

С момента появления биткойна в 2008 году он «символизировал революционный отход» от «контролируемых государством финансовых систем», предлагая «децентрализованную и прозрачную альтернативу». Первые пользователи представляли себе глобальную одноранговую экономику, свободную от влияния государства… Но реальность значительно разошлась с этим идеалом.

DrK, глубоко вовлеченный в технологию блокчейн, выразил одновременно гордость и разочарование эволюцией отрасли. Хотя криптовалюты изначально обещали демократизировать финансы и создать стабильную, децентрализованную денежную систему, многие проекты не достигли этих целей. Переход от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS) и другим механизмам консенсуса привел к появлению централизованных систем, маскирующихся под децентрализованные, что «подрывает первоначальный замысел».

Распространение плохо продуманных блокчейн-проектов и мошенничества в сочетании с «неспособностью эффективно масштабироваться» препятствует прогрессу. DrK подчеркивает «острую необходимость решения фундаментальных проблем», таких как конфиденциальность и разработка действительно децентрализованных стабильных токенов. Без решения этих проблем обещание создать глобальную экономику без государства останется «невыполненным».