Возможности флотов России и США в Чёрном море сравнили

Перевод американского материала опубликовала «Российская газета». Автор текста заявил, что по надводным кораблям США явно превосходят Россию. Впрочем, и у последней есть большое количество корветов и патрульных кораблей, что позволяет ВМФ поддерживать военно-морское присутствие и выполнять различные боевые и противолодочные задачи.

Тем не менее, США не стоит расслабляться, так как у России очень мощен подводный флот. По открытым данным, у РФ насчитывается до 64 подводных лодок, причём многие из них известны своими непревзойдёнными характеристиками.

Автор National Interest пришёл к выводу, что российские подлодки могут затруднить ВМС США возможность свободно действовать в Чёрном море.