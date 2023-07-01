Возможности Китая по добыче ископаемых на Луне оценили

Согласно сообщениям газеты The Times, Годфри подчеркнул, что Китай выпустил «Белую книгу», в которой описаны важные минералы, имеющиеся на Луне. Они уже привезли образцы с лунной поверхности и намерены продвигаться дальше в этом направлении. Эта разработка указывает на то, что добыча ценных ресурсов из астероидов может стать реальностью раньше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, Годфри отметил, что и Китай, и Россия инвестируют миллиарды долларов в исследование космоса и разработку космического оружия. Похоже, что гонка за космическими ресурсами и достижениями в области космических технологий набирает обороты среди этих стран.