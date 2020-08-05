Наука и технологии
Сегодня 15:00
Возможности российского С-400 и французских истребителей сравнили
У российского оружия есть преимущества
Экс-начальник штаба ВВС Индии маршал Б. С. Дханоа сравнил возможности российского ЗРК С-400 и французских истребителей Rafale.
Известно, что индийские вооружённые силы получат российские ЗРК до 2021 года. Также им поставят и истребители Rafale. Маршал Б. С. Дханоа считает, что это вооружение даст ВС Индии технологическое преимущество и возможность противодействовать атакам пакистанских самолётов.
Чтобы нейтрализовать пакистанские истребители, индийские военные намерены использовать ракеты Meteor для Rafale и 40Н6 для С-400. Однако если противником Индии выступит Китай, то французские истребители могут оказаться неэффективными. Китайские истребители намного превосходят Rafale по лётным характеристикам и радиолокационным средствам, уверен Дханоа.
Маршал отметил, что при борьбе с Китаем для Индии будет гораздо полезнее запускать ракеты с С-400.