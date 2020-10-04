Возможные признаки жизни нашли на Венере ещё 40 лет назад

Это было сделано с помощью самого крупного из спускаемых зондов межпланетной станции «Пионер-13» в 1978 году. Сейчас учёные повторно проанализировали данные, полученные аппаратом. Их интересовали зарегистрированные прибором на высоте 50-60 километров молекулы. Исследователи увидели в данных спектрометра свидетельства наличия на Венере продуктов диссоциации фосфина и сероводорода, а также сами молекулы этих веществ.

Учёные считают, что это служит ещё одним доказательством существования фосфина в атмосфере Венеры. На Земле этот газ производится анаэробными экосистемами.