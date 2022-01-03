Возрождение космонавтики: прошлый год поставил рекорд по количеству запусков ракет

Исходя из данных, которые собрали энтузиасты, в 2021 году было предпринято 144 попытки орбитальных запусков, из которых 133 были успешными. Показатели прошлого года превышают предыдущий рекорд успешных запусков в 1976 году (125 успешных из 131 попытки).

По мнению источников, 2021 год завершает ракетный ренессанс. За последнее десятилетие общее количество попыток глобальных запусков удвоилось. С 2000 по 2010 год государственные и коммерческие операторы запускали в среднем менее 70 орбитальных ракет в год.

Двумя самыми значительными изменениями с тех пор стали резкий подъем китайской государственной космической отрасли и бурная деятельность компании SpaceX, которая запустила свою первую ракету Falcon 9 в 2010 году.

Ожидается, что в 2022 году их число может быть еще больше, чем раньше. Китай и его коммерческая космическая индустрия не проявляют признаков замедления, а SpaceX продолжает поднимать свои спутники Starlink.