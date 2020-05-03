Наука и технологии
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Впервые испытан ракетный двигатель, работающий от вращающихся взрывов
Его пытались разработал с 60-х годов
Впервые испытан ракетный двигатель, работающий от вращающихся взрывов. Ранее считалось, что такую систему сделать невозможно.
Испытания провели исследователи Университета центральной Флориды. Принцип работы системы, которая называется вращающийся детонационный ракетный двигатель, заключается в детонации водорода и кислорода. При этом взрывные волны непрерывно вращаются. В эксперименте удалось добиться вращения со скоростью, в пять раз превосходящей скорость звука.
Сообщается, что данная технология изучалась с 1960-х годов, но не была успешной из-за используемых пропеллентов или способов их смешивания.
Такая система сможет улучшить эффективность ракетных двигателей: они будут использовать меньше топлива и генерировать при этом много энергии. Это позволит сделать ракеты легче, а также сократить вредные выбросы от запусков.