Впервые испытан ракетный двигатель, работающий от вращающихся взрывов

Испытания провели исследователи Университета центральной Флориды. Принцип работы системы, которая называется вращающийся детонационный ракетный двигатель, заключается в детонации водорода и кислорода. При этом взрывные волны непрерывно вращаются. В эксперименте удалось добиться вращения со скоростью, в пять раз превосходящей скорость звука.

Сообщается, что данная технология изучалась с 1960-х годов, но не была успешной из-за используемых пропеллентов или способов их смешивания.

Такая система сможет улучшить эффективность ракетных двигателей: они будут использовать меньше топлива и генерировать при этом много энергии. Это позволит сделать ракеты легче, а также сократить вредные выбросы от запусков.