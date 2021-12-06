Впервые измерено время жизни «частицы бога»

Бозон Хиггса открыли в 2012 году. Эта частица представляет собой квант поля Хиггса, взаимодействие с которым даёт массу всем элементарным частицам. Масса самого бозона приблизительно равна 125 гигаэлектронвольт.

При этом бозон Хиггса нестабилен и может распадаться. Учёные смогли измерить это время жизни, проанализировав распад частицы на два нейтральных векторных Z-бозона, которые затем распадаются на четыре заряженных лептона или два заряженных лептона и два нейтрино.

Оказалось, что время жизни бозона Хиггса лежит в интервале от 1,2 × 10^(-22) до 4,4 × 10^(-22) секунд. Наиболее вероятное значение из интервала — 2,1 × 10^(-22). Это совпадает с теоретическим предсказанием.