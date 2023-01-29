Впервые на Луну отправили искусственный интеллект: луноход “Рашид” прибудет в апреле

Луноход "Рашид" должен спустится на поверхность Луны этой весной, а точнее в апреле, ради поисков минералов и других интересных объектов на лунной поверхности. А канадская система искусственного интеллекта (ИИ) будет принимать решения и давать роверу команды. Стоит отметить, что ни один ИИ до сих пор не выходил за пределы низкой околоземной орбиты.

Если это сработает, то технология будет иметь большое значение для лунной программы NASA, сказал Space.com Юэн Рид, генеральный директор Mission Control Space Services, которая и разработала систему. С помощью алгоритма канадской компании каждый пиксель на изображении будет классифицирован как определенный тип местности, сказал Рид.

Если все пойдет по плану, "Рашид" будет работать на поверхности в течение примерно одного лунного дня (29 земных дней). Ожидается, что он не продержится всю лунную ночь, но в качестве демонстрационной миссии это вполне устраивает Mission Control Space Services.