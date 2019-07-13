Впервые обнаружен зародыш Луны

Учёные из Университета Райса использовали массив из 66 радиотелескопов ALMA в Чили и смогли впервые обнаружить протолунный диск вокруг экзопланеты.

Астрономы смогли зарегистрировать наличие пылевых зёрен по всей поверхности планеты PDS 70 c . Этот газовый гигант на расстоянии около 370 световых лет от Земли всё ещё формируется. Он был обнаружен астрономами в прошлом месяце .

Подобный околопланетного диска из газа и пыли в конце концов породил луны Юпитера. По космическим меркам околопланетные диски исчезают очень быстро и не существуют более 10 миллионов лет. В результате, астрономам ранее не удавалось пронаблюдать и зарегистрировать такое явление.