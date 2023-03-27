Впервые опубликованы архивные фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Первый космонавт погиб в 1968 году в авиационной катастрофе. Он выполнял тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ, однако аппарат потерпел крушение. Известно, что истребитель со скоростью 700 км/час и под углом 50 градусов врезался в землю в трёх километрах от деревни Новосёлово.

Специалисты и эксперты до сих пор спорят о причинах авиакатастрофы. Если такие данные и есть, то они государством не раскрываются. Однако теперь впервые РГАНТД опубликовал фотографии, сделанные на месте крушения. Вот они: