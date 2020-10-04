Впервые показан пуск новой ракеты истребителя Су-35С

«Российская газета» отмечает, что Р-37М известна также как РВВ-БД и «изделие 620». Максимальная дальность ракеты достигает 200 километров. Высота поражения целей колеблется в пределах от 15 метров до 25 километров. Стартовая масса Р-37М равна 510 килограммам. Осколочно-фугасная боевая часть весит 60 килограмм. Длина составляет 4,06 метра.

У ракеты реализована комбинированная система наведения, которая состоит из инерциальной с радиокоррекцией и активной радиолокационной с самонаведением в конце полёта. Благодаря этому можно вести огонь по принципу «выстрелил и забыл».

На Су-35С может помещаться до четырёх ракет Р-37М.