Впервые показана новая версия современного китайского истребителя

Самый первый полёт J-20 прошёл в 2011 году. Через шесть лет — в начале 2017 года — истребитель приняли на вооружение. Сообщается, что многие элементы планера схожи с советским прототипом МиГ-1.44, а также американскими истребителями F-22 и F-35.

Сейчас у Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики есть несколько десятков J-20.