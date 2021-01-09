Наука и технологии
Сегодня 17:45
Впервые показана новая версия современного китайского истребителя
Двухместная
В ролике китайского авиастроительного холдинга Сhengdu Aircraft Industry Group показали новую двухместную версию китайского истребителя пятого поколения J-20.
«Российская газета» уточняет, что ролик был посвящён 10-летию первого полёта самолёта. Компьютерное изображение учебно-боевого двухместного варианта J-20 появляется на отметке 1:58. Сообщается, что этот истребитель хотят поднять в воздух в 2021 году.
Авторство: t.me/ChDambiev
Самый первый полёт J-20 прошёл в 2011 году. Через шесть лет — в начале 2017 года — истребитель приняли на вооружение. Сообщается, что многие элементы планера схожи с советским прототипом МиГ-1.44, а также американскими истребителями F-22 и F-35.
Сейчас у Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики есть несколько десятков J-20.